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Победитель «Тур де Франс»—2018 Томас продлил контракт с командой Team Sky
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Победитель «Тур де Франс»—2018 Томас продлил контракт с командой Team Sky 

Чемпионат.com + ещё 1 4 часа назад
Британский велогонщик Герейнт Томас, ставший победителем веломногодневки «Тур де Франс», продлил контракт с командой Team Sky на три года. Спортсмен будет выступать за команду до 2021 года.
«Я рад, что мы решили этот вопрос. Здорово, что останусь в команде. Наше сотрудничество с Team Sky — увлекательное путешествие. Последние месяцы были просто невероятными! Меня всё устраивает, всё хорошо складывается. И теперь я с оптимизмом смотрю в будущее.
Команда Team Sky — большая семья. У меня отличные взаимоотношения со всеми, поэтому я очень рад, что всё так получилось», — цитирует Томаса пресс-служба Team Sky.
Британец выступает за велокоманду с 2010 года. До этого он входил в команду Team Barloworld, в составе которой дебютировал в шоссейных велогонках.
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