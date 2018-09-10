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ELeVeN и Kaka присоединились к Keen Gaming
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ELeVeN и Kaka присоединились к Keen Gaming 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Keen Gaming объявила состав на сезон 2018/2019. К Хо sss Сяолэю, Чжаю Ying Цзинкаю и Суну dark Жуньси присоединились Жэнь ELeVeN Янвэй из EHOME и Ху Kaka Лянчжи из Newbee.
Трансферное окно в Dota 2 закроется 15 сентября. Сегодня начнутся открытые региональные отборочные на первый мэйджор года.
В соревновательном сезоне 2017/2018 Keen Gaming сыграла на двух рейтинговых турнирах: Dota 2 Asia Championships 2018, где заняла 15-16 место, и GESC: Thailand Minor, где в финале потерпела поражение от VGJ.Storm. На The International 8 команда не прошла отборочные.
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