Monet сбежал из LGD.Forever Young в RNG. Игрок нарушил контрактные обязательства

Игрок молодежного состава LGD.Forever Young Ду Monet Пэн оказался в центре трансферного скандала в Китае. Руководство клуба обвиняет киберспортсмена в одностороннем расторжении контракта и просит вернуться в команду. Если этого не случится, LGD обратится в суд. В заявлении, опубликованном в Facebook, утверждается, что Monet наносит вред как своей профессиональной карьере, так и имиджу организации.

По версии менеджмента LGD, Пэн подписал трехлетний контракт 1 октября 2017. 27 августа 2018 Monet попросил отпустить его в EHOME. Клуб пошел навстречу и начал вести переговоры об аренде игрока. Через несколько дней киберспортсмен отказался от приглашения EHOME и запросил трансфер в Royal Never Give Up. LGD пришлось прекратить переговоры с предыдущей командой и обратиться к новой организации, у которой никогда еще не было состава по Dota 2.

2 сентября менеджмент RNG ответил, что не нуждается в услугах Monet. Пэн спокойно отнесся к новостям и выразил согласие остаться в команде или уйти в аренду в другой клуб. В LGD начали планировать новый состав, который хотели выстроить вокруг Monet. Однако 5 сентября киберспортсмен объявил о расторжении контракта в одностороннем порядке. Он также уведомил организацию, что теперь его интересы представляет RNG.

10 сентября Пэн отказался вернуться в LGD.Forever Young. Игрок по-прежнему настаивает на переходе в RNG. В клубе считают, что киберспортсмен нарушил контракт, который заканчивается только в 2020 году. Менеджмент LGD рассчитывает на мирное урегулирование ситуации.

Трансферное окно в Dota 2 закрывается 15 сентября. Сейчас в составе LGD.Forever Young числятся Ду Monet Пэн, Се Super Цзюньхао, Яо Yao Чжэнчжэн и Тью AhFu Сун Чуан. В сезоне 2017/2018 команда заняла 7-9 место на ESL One Birmingham 2018 и не смогла пройти квалификацию на The International 8.