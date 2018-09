Monet ушел из LGD.Forever Young. Организация пригрозила подать на него в суд, если он не вернется

Ду Monet Пэн в одностороннем порядке расторг контракт с LGD.Forever Young и начал переговоры с клубом Royal Never Give Up. LGD Gaming пригрозила, что подаст на игрока в суд, если он не вернется. Об этом организация сообщила в твиттере. 📄 Official Statementhttps://t.co/6HfvpLOB6v (text version) pic.twitter.com/T0iX3nWt7o— LGD Gaming (@LGDgaming) September 10, 2018

В заявлении организации указано, что 27 августа Monet запросил трансфер в EHOME. LGD Gaming связалась с этой организацией, чтобы отдать игрока в аренду, но тот отклонил предложенные условия и попросил вместо этого отпустить его в Royal Never Give Up. LGD Gaming связалась с этим клубом, но его представители заявили, что не согласны на аренду и хотят полноценный трансфер игрока. После этого Monet сказал, что готов остаться в прежнем клубе. С 2 сентября организация начала тестировать игроков, чтобы собрать новый ростер с Monet. Руководство полагало, что Пэн прекратил переговоры с другими командами. 5 сентября Monet отправил LGD Gaming письмо, в котором заявил, что планирует перейти в Royal Never Give Up, а заниматься его трансфером теперь будут представители нового клуба. Руководство LGD Gaming настояло, чтобы Monet вернулся в команду и продолжил исполнять контрактные обязательства, но игрок отказался это сделать. Эту информацию подтвердил тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин на Weibo. Он рассказал, что Monet попросил его уладить трансферные вопросы с LGD Gaming. Когда Нин это сделал, Пэн заявил, что передумал и теперь хочет перейти в RNG. Сам Monet на Weibo обвинил LGD Gaming в клевете, но не раскрыл подробностей ситуации.

Old.reddit.com LGD — лицемерный клуб. Со мной расторгли контракт, ничего мне не сказав, а теперь выставляют виновным? Monet выступал за LGD.Forever Young с 2016 года. В первом сезоне Dota Pro Circuit команда сыграла на двух мейджорах — The Bucharest Major и ESL One Birmingham 2018. На The International 2018 команда не прошла, проиграв в закрытой квалификации Invictus Gaming.