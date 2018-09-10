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FaveN перешел в Sprout. Новым координатором состава стал PERCY
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FaveN перешел в Sprout. Новым координатором состава стал PERCY 

CyberSport.ru 2 часа назад
Фото: CyberSport.ru
18-летний игрок EURONICS Gaming Йозеф faveN Бауманн подписал контракт со Sprout. Там он заменит датского легионера Денниса sycrone Ниелсена, с которым расторгли договор в конце августа 2018 года. На позиции игрового лидера Ниелсена заменит другой датчанин — Мартин PERCY Вессель.
Facebook.com  Ближайшими LAN-турнирами для Sprout станут Games Clash Masters 2018 и StarSeries i-League CS:GO Season 6. Первый чемпионат пройдет с 28 по 30 сентября в Польше. Восемь команд разыграют $90 тыс. На втором соревновании 16 участников поборются за $300 тыс. Турнир проведут с 7 по 14 октября в Киеве.
Буманн выступал за EURONICS с января 2018 года. С командой он занял 3-4 место в ESEA Season 28: Premier Division — Европа и прошел в 29-й сезон лиги.
Sprout
Денис denis Хоувел
Тимо Spiidi Рихтер
Нильс-Кристиан NaToSaphiX Силлассен
Мартин PERCY Вессель
Йозеф faveN Бауманн
Тобиас tow b Герберольд (тренер)
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