FaveN перешел в Sprout. Новым координатором состава стал PERCY

18-летний игрок EURONICS Gaming Йозеф faveN Бауманн подписал контракт со Sprout. Там он заменит датского легионера Денниса sycrone Ниелсена, с которым расторгли договор в конце августа 2018 года. На позиции игрового лидера Ниелсена заменит другой датчанин — Мартин PERCY Вессель.

Facebook.com Ближайшими LAN-турнирами для Sprout станут Games Clash Masters 2018 и StarSeries i-League CS:GO Season 6. Первый чемпионат пройдет с 28 по 30 сентября в Польше. Восемь команд разыграют $90 тыс. На втором соревновании 16 участников поборются за $300 тыс. Турнир проведут с 7 по 14 октября в Киеве.

Буманн выступал за EURONICS с января 2018 года. С командой он занял 3-4 место в ESEA Season 28: Premier Division — Европа и прошел в 29-й сезон лиги.

Sprout

Денис denis Хоувел

Тимо Spiidi Рихтер

Нильс-Кристиан NaToSaphiX Силлассен

Мартин PERCY Вессель

Йозеф faveN Бауманн

Тобиас tow b Герберольд (тренер)