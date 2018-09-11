Ещё
Gambit Esports и G2 Esports сыграют в плей-офф квалификационного турнира на IEM Chicago 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Gambit Esports и G2 Esports сыграют в плей-офф квалификационного турнира на IEM Chicago 2018 

CyberSport.ru 37 минут назад
Gambit Esports и G2 Esports получили инвайты в плей-офф GG.BET Shuffle, где разыграют слот на Intel Extreme Masters XIII Chicago. Space Soldiers пригласили в групповой этап. Кто займет последний слот в этой стадии — неизвестно.
В групповой стадии GG.BET Shuffle поборются 16 коллективов: 12 приглашенных команд и четыре победителя закрытой квалификации. Участников посеют в четыре квартета, где они сыграют по системе GSL double-elimination с матчами до двух побед и решающей встречей — до трех.
Отборочные пройдут с 10 сентября по 4 октября в два этапа. Подробнее о формате и участниках квалификации можно узнать здесь.
Участники группового этапа GG.BET Shuffle:
Virtus.pro  Team Spirit
Team Kinguin
Sprout
The Imperial
AGO Esports
Red Reserve
3DMAX
Windigo Gaming
Fragsters
Space Soldiers
Инвайт
Отборочные
Отборочные
Отборочные
Отборочные
По результатам группового этапа в плей-офф выйдут четыре коллектива. Там они поборются с четырьмя приглашенными командами в сетке формата single-elimination. Победитель выступит на IEM Chicago 2018, а составы, занявшие второе и третье места, получат $3 500 и $750 соответственно.
Участники плей-офф:
OpTic Gaming
ENCE eSports
Gambit Esports
OpTic Gaming
Групповой этап
Групповой этап
Групповой этап
Групповой этап
IEM Chicago 2018 пройдет 6-11 ноября. 16 коллективов разыграют $250 тыс. Natus Vincere получили приглашение, а AVANGAR прошла через отборочные для Европы.
CyberSport.ru: последние новости
LaNm и Freeze будут выступать в одной команде Ferrari_430 и Hao сыграют в одной команде в следующем сезоне DavCost о FACEIT Major — London 2018: «Мы можем пройти в следующий этап с теми наработками, что у нас есть»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитову списали со счетов5
Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой24
Сборная России разгромила чехов7
Футболисты устроили настоящий дождь из денег2
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве238
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение