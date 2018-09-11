Gambit Esports и G2 Esports сыграют в плей-офф квалификационного турнира на IEM Chicago 2018 

Gambit Esports и G2 Esports получили инвайты в плей-офф GG.BET Shuffle, где разыграют слот на Intel Extreme Masters XIII Chicago. Space Soldiers пригласили в групповой этап. Кто займет последний слот в этой стадии — неизвестно.
В групповой стадии GG.BET Shuffle поборются 16 коллективов: 12 приглашенных команд и четыре победителя закрытой квалификации. Участников посеют в четыре квартета, где они сыграют по системе GSL double-elimination с матчами до двух побед и решающей встречей — до трех.
Отборочные пройдут с 10 сентября по 4 октября в два этапа. Подробнее о формате и участниках квалификации можно узнать здесь.
Участники группового этапа GG.BET Shuffle:
Virtus.pro Team Spirit
Team Kinguin
Sprout
The Imperial
AGO Esports
Red Reserve
3DMAX
Windigo Gaming
Fragsters
Space Soldiers
Инвайт
Отборочные
Отборочные
Отборочные
Отборочные
По результатам группового этапа в плей-офф выйдут четыре коллектива. Там они поборются с четырьмя приглашенными командами в сетке формата single-elimination. Победитель выступит на IEM Chicago 2018, а составы, занявшие второе и третье места, получат $3 500 и $750 соответственно.
Участники плей-офф:
OpTic Gaming
ENCE eSports
Gambit Esports
OpTic Gaming
Групповой этап
Групповой этап
Групповой этап
Групповой этап
IEM Chicago 2018 пройдет 6-11 ноября. 16 коллективов разыграют $250 тыс. Natus Vincere получили приглашение, а AVANGAR прошла через отборочные для Европы.