Gambit Esports и G2 Esports сыграют в плей-офф квалификационного турнира на IEM Chicago 2018

Gambit Esports и G2 Esports получили инвайты в плей-офф GG.BET Shuffle, где разыграют слот на Intel Extreme Masters XIII Chicago. Space Soldiers пригласили в групповой этап. Кто займет последний слот в этой стадии — неизвестно.

В групповой стадии GG.BET Shuffle поборются 16 коллективов: 12 приглашенных команд и четыре победителя закрытой квалификации. Участников посеют в четыре квартета, где они сыграют по системе GSL double-elimination с матчами до двух побед и решающей встречей — до трех.

Отборочные пройдут с 10 сентября по 4 октября в два этапа. Подробнее о формате и участниках квалификации можно узнать здесь.

Участники группового этапа GG.BET Shuffle:

Virtus.pro Team Spirit

Team Kinguin

Sprout

The Imperial

AGO Esports

Red Reserve

3DMAX

Windigo Gaming

Fragsters

Space Soldiers

Инвайт

Отборочные

Отборочные

Отборочные

Отборочные

По результатам группового этапа в плей-офф выйдут четыре коллектива. Там они поборются с четырьмя приглашенными командами в сетке формата single-elimination. Победитель выступит на IEM Chicago 2018, а составы, занявшие второе и третье места, получат $3 500 и $750 соответственно.

Участники плей-офф:

OpTic Gaming

ENCE eSports

Gambit Esports

OpTic Gaming

Групповой этап

Групповой этап

Групповой этап

Групповой этап

IEM Chicago 2018 пройдет 6-11 ноября. 16 коллективов разыграют $250 тыс. Natus Vincere получили приглашение, а AVANGAR прошла через отборочные для Европы.