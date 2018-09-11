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Crush: «Все сводится к тренировкам и уверенности»
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Crush: «Все сводится к тренировкам и уверенности» 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Игорь crush Шевченко рассказал о текущем состоянии соревновательной сцены в интервью DBLTAP. Игрок Vega Squadron также сообщил, ставила ли команда задачу удивить оппонентов своим стилем, и оценил шансы коллектива в следующем этапе FACEIT Major — London 2018.
Об удивлении соперников «У нас не было разговоров из разряда: «Мы должны выиграть у всех, обязаны удивить каждую команду». Но, я считаю, что мы довольно уверены в нашей игре. Если все будет идти так, как мы того хотим, то мы точно сможем преподнести сюрприз всем участникам этого чемпионата». О текущем состоянии сцены «На данный момент состояние CS таково, что любая команда может выиграть [турнир]. Это зависит от подготовки коллектива к чемпионату в целом и его участникам. Все сводится к тренировкам и уверенности». Об основной стадии мейджора «Мы заготовили несколько фишек, пытались сменить позиции для них. Думаю, мы способны удивить некоторые коллективы. Не уверен, сможем ли мы побороться с лучшими командами, но мы будем играть только ради победы». Vega Squadron завершила предварительную стадию мейджора со счетом 3:2. Коллектив уступил Team Liquid и compLexity Gaming, но выиграл у Team Spirit и BIG. В решающем матче за выход в основной этап Vega справилась с North.
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