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«Ghostik»: «Я играю не ради того, чтобы сидеть на зарплате»
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«Ghostik»: «Я играю не ради того, чтобы сидеть на зарплате» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Андрей «Ghostik» Кадык рассказал, почему присоединился к команде «Odium» (Dota 2).
— Ты был без команды с июля, после ухода из «Team Empire». У тебя было много предложений?
— Да, очень много. Но предложений от таких организаций, которые бы меня устраивали в плане отношения к игре и по составу, было мало. Поэтому я остановился на варианте с «Odium».
После ухода из «Team Empire» я больше смотрел в сторону Европы и Америки, но решил этот сезон поиграть в СНГ.
— В «Natus Vincere» тебя звали?
— Рассматривался такой вариант. Но они решили делать состав вокруг Акбара «SoNNeikO» Бутаева, и после этого наши пути разошлись.
— Почему ты выбрал микс, а не команду? Ведь в организациях есть зарплаты.
— Ну, я же играю не ради того, чтобы на зарплате сидеть, да?, — цитирует игрока Cybersport.ru.
3 июля «Ghostik» покинул «Team Empire», за которую выступал с 2016 по 2018 год, и присоединился к «Odium». В начале игровой карьеры он представлял коллективы «Team Spirit», «Fantastic Five», «RoX.KIS» и «Aspera Gaming».
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