«Ghostik»: «Я играю не ради того, чтобы сидеть на зарплате»

Андрей «Ghostik» Кадык рассказал, почему присоединился к команде «Odium» (Dota 2).

— Ты был без команды с июля, после ухода из «Team Empire». У тебя было много предложений?

— Да, очень много. Но предложений от таких организаций, которые бы меня устраивали в плане отношения к игре и по составу, было мало. Поэтому я остановился на варианте с «Odium».

После ухода из «Team Empire» я больше смотрел в сторону Европы и Америки, но решил этот сезон поиграть в СНГ.

— В «Natus Vincere» тебя звали?

— Рассматривался такой вариант. Но они решили делать состав вокруг Акбара «SoNNeikO» Бутаева, и после этого наши пути разошлись.

— Почему ты выбрал микс, а не команду? Ведь в организациях есть зарплаты.

— Ну, я же играю не ради того, чтобы на зарплате сидеть, да?, — цитирует игрока Cybersport.ru.

3 июля «Ghostik» покинул «Team Empire», за которую выступал с 2016 по 2018 год, и присоединился к «Odium». В начале игровой карьеры он представлял коллективы «Team Spirit», «Fantastic Five», «RoX.KIS» и «Aspera Gaming».