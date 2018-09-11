Ещё
DDC и Yao собрали новую команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

DDC и Yao собрали новую команду 

CyberSport.ru 54 минуты назад
Яо Yao Чжэнчжэн, Лян DDC Фамэн, Чэнь Victoria Гуаньхун и Ян END Пу будут играть за Team Root в сезоне 2018/2019. Мидером состава стал Chosenone — игрок из топ-50 китайского сервера, который ранее не выступал на профессиональной сцене. Менеджеры команды огласили ростер в Weibo. Конец прошлого сезона все члены Team Root закончили в разных коллективах. Yao играл в LGD.Forever Young, DDC был в аренде у VGJ.Thunder, Victoria выступал за CDEC Gaming, а END помогал миксу Sun Gaming. LGD Gaming, Vici Gaming и другие организации распустили дополнительные составы по Dota 2, чтобы избежать конфликта интересов, так как новое правило Valve запрещало клубам отправлять больше одной команды на турниры Dota Pro Circuit. Из-за этого многие игроки стали свободными агентами или были выставлены на трансфер.
Team Root
Ян END Пу  Е Chosenone Хуан Ян  Яо Yao Чжэнчжэн Чэнь Victoria Гуаньхун Лян DDC Фамэн
CyberSport.ru: последние новости
V-Tune стал последним игроком Odium LaNm и Freeze будут выступать в одной команде Ferrari_430 и Hao сыграют в одной команде в следующем сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве250
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой107
Тимати ответил Нурмагомедову1
Фанаты шокировали «униженную» Медведеву4
Мы против всех. Чемпионат мира по красоте21
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение