DDC и Yao собрали новую команду

Яо Yao Чжэнчжэн, Лян DDC Фамэн, Чэнь Victoria Гуаньхун и Ян END Пу будут играть за Team Root в сезоне 2018/2019. Мидером состава стал Chosenone — игрок из топ-50 китайского сервера, который ранее не выступал на профессиональной сцене. Менеджеры команды огласили ростер в Weibo. Конец прошлого сезона все члены Team Root закончили в разных коллективах. Yao играл в LGD.Forever Young, DDC был в аренде у VGJ.Thunder, Victoria выступал за CDEC Gaming, а END помогал миксу Sun Gaming. LGD Gaming, Vici Gaming и другие организации распустили дополнительные составы по Dota 2, чтобы избежать конфликта интересов, так как новое правило Valve запрещало клубам отправлять больше одной команды на турниры Dota Pro Circuit. Из-за этого многие игроки стали свободными агентами или были выставлены на трансфер.

Team Root

Ян END Пу Е Chosenone Хуан Ян Яо Yao Чжэнчжэн Чэнь Victoria Гуаньхун Лян DDC Фамэн