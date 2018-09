Adam и AhFu вошли в состав Royal Never Give Up по Dota 2

Китайская организация Royal Never Give Up укомплектовала состав по Dota 2. В него вошли Ду Monet Пэн, Гао Setsu Чжэньсюн, Сунь Srf Жуньфа, Тью Сун AhFu Чуан, Адам Adam Хуссейн. Тренером коллектива станет Тун Mikasa Цзюньцзе. Информацию об этом опубликовал пользователь reddit Desvl со ссылкой на несколько постов в китайской социальной сети Weibo. Представители клуба и игроки не делали официальных заявлений.

Adam

Joindota.com По информации источников Desvl, у Royal Never Give Up готова база для буткемпа команды по Dota 2. На странице E-sports Hawkeye в Weibo опубликовали фотографию с тренировочной зоны организации, где на компьютерах открыто главное меню игры. По данным E-sports Hawkeye, Adam и Mikasa находятся на месте. С коллективом также связывают игрока с ником XY — войдет он в основу или станет запасным, неизвестно.

Ранее представители организации LGD Gaming сообщили, что Monet в одностороннем порядке расторг контракт с LGD.Forever Young и начал переговоры с Royal Never Give Up. Клуб пригрозил игроку судебным разбирательством, если тот не вернется в команду. С деталями конфликта можно ознакомиться здесь.

Monet и AhFu предыдущий сезон провели в LGD.Forever Young. Коллектив занял третье место на The Perfect World Masters, но не преодолел закрытую квалификацию к The International 2018 для Китая. C LGD.FY оба игрока также финишировали в топ-3 на The International 2017.

Setsu с ноября 2017 года выступает за CDEC Gaming. В сезоне 2017/2018 коллектив не посетил ни одного чемпионата серии Dota Pro Circuit. Srf с февраля 2018 года представляет Invictus Gaming. С командой он занял 17-18 место на TI8.

Adam с ноября 2017 года по май 2018 года тренировал Fnatic, а затем три месяца играл в compLexity Gaming. Состав не отобрался на TI8. Mikasa с сентября 2017 года является наставником Vici Gaming, с которой вошел в топ-12 TI8.

Возможный состав Royal Never Give Up по Dota 2:

Ду Monet Пэн;

Гао Setsu Чжэньсюн;

Сунь Srf Жуньфа;

Тью Сун AhFu Чуан;

Адам Adam Хуссейн;

Тун Mikasa Цзюньцзе (тренер).