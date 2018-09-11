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Black^ повредил запястье. На восстановление у него уйдет 3-4 недели
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Black^ повредил запястье. На восстановление у него уйдет 3-4 недели 

CyberSport.ru 31 минуту назад
Доминик Black^ Рейтмайер сообщил в твиттере, что травмировал запястье. На восстановление ему потребуется 3-4 недели. Игрок не выступит на открытых квалификациях The Kuala Lumpur Major.
Sorry for being somewhat unavailable. Got a pretty bad fracture in my wrist. Will take about 3 to 4 weeks to heal. No streams till then! 😥😥 pic.twitter.com/YWH3Z0q3Vo— Dominik Reitmeier (@BlackDotA2) September 11, 2018
Простите, что был недоступен в последнее время. Травмировал запястье — в нем трещина. Восстановлюсь теперь только через 3-4 недели. До тех пор — никаких стримов
28 августа Black^ объявил, что начал искать новую команду. До этого он выступал в Entity Gaming, с которой выиграл открытую квалификацию на The International 2018 в Юго-Восточной Азии, но не смог получить слот в основном этапе турнира. Он также работал аналитиком — на China Dota2 Supermajor и TI8.
Black^ не присоединился ни к одной из команд на открытых отборочных первого мейджора сезона The Kuala Lumpur Major. За играми других клубов и расписанием можно следить по ссылке.
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