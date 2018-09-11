«SoNNeikO очень эксцентричный капитан». Maelstorm и Eiritel о первых играх команд из СНГ в новом сезоне

Комментаторы Дария Eiritel Морозова и Владимир Maelstorm Кузьминов поделились первыми впечатлениями от обновленных составов коллективов из СНГ. По мнению Кузьминова, Team Empire показала лучшую командную игру в противостоянии с Natus Vincere, чем соперник. Кастеры дали комментарии паблику RuHub во «ВКонтакте»

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О новых составах Natus Vincere, Team Empire и Vega Squadron

Eiritel: «Пока сложно сказать, у большей части этих команд пока не было серьёзных противников. Кроме Na`Vi и Team Empire, которые успели пересечься, остальные боролись по большей части со стаками Легенд и Дивайнов, где, ясное дело, показали себя в лучшем свете».

Maelstorm: «Нави и Империя выглядели очень недурно до поры до времени, но в очном противостоянии Team Empire показала куда лучшую командную игру и макро».

О поражении NaVi в первой открытой квалификации Kuala Lumpur Major

Eiritel: «Думаю, всего понемножку. Плохим выбором оказался Sniper в мид против Templar Assassin, что сыграло свою роль. Возможно, где-то не нажатый посреди файта выкуп свою роль сыграл — я вообще заметила, что на этих квалах кнопку выкупа жмут далеко не так уверенно, как это было на Инте. Но это Bo1. Тут права на ошибку нет, не зря такой формат рулеткой называют. Состав мне понравился, верю, что эти открытые квалы им по силам!».

О Blizzy

Maelstorm: « [Он играет] нестабильно. Может тащить 10 минут и потом провалить игру. Думаю, что это из-за каких-то неурядиц внутри команды. Что-то идёт не так в игре, координация от капитана, какие-то недопонимание, перетягивания одеяла на себя. SoNNeikO очень эксцентричный капитан».

Первые открытые отборочные к The Kuala Lumpur Major проходят с 10 по 11 сентября. В 1/8 финала квалификации для СНГ NaVi уступили Empire. В следующем туре состав Ярослава Miposhka Найдёнова встретится с Team Spirit.