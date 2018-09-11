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Team Secret объявила состав на новый сезон. В команду пришли Nisha и zai
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Team Secret объявила состав на новый сезон. В команду пришли Nisha и zai 

Чемпионат.com + ещё 2 3 часа назад
Team Secret представила состав на сезон 2018/2019. К команде присоединились Людвиг zai Уолберг и Михал Nisha Янковски. Чжэн MidOne Йек Най, Язид YapzOr Жарадат и Клемент Puppey Иванов сохранили места в основе.
В прошлом сезоне Уолберг выступал за OpTic Gaming. Команда заняла второе место на ESL One Birmingham 2018 и выиграла StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. На The International 2018 коллектив расположился на 7-8 строчке. После турнира Уолберг захотел вернулся на оффлейн. В последний раз он занимал эту позицию в Team Secret в 2015 году.
Янковски играл за Team Kinguin с сентября 2017 по июнь 2018 года. Изначально на роль керри инсайдеры ставили Пера Андерса Pajkatt Олсена Лилля. Однако впоследствии Team Secret сделала выбор в пользу польского киберспортсмена.
В новом составеTeam Secret дебютирует в закрытой квалификации The Kuala Lumpur Major. Закрытые европейские отборочные проведут с 19 по 21 октября. Позднее команда отправится на LAN-чемпионат от PVPEsports.
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