Fng о несостоявшемся переходе fn в Team Spirit: «Он не захотел с нами играть»

Капитан Team Spirit Артем Fng Баршак заявил, что Ростислав fn Лозовой отказался присоединиться к коллективу. Он не объяснил, почему переход не состоялся, и отметил, что не знает, где Лозовой продолжит карьеру.

Впервые о возможном переходе fn в Team Spirit стало известно 1 сентября, когда Илья ALOHADANCE Коробкин показал на стриме переписку с Данилом Bignum Шеховцовым. Из нее стало известно, что в команду перейдут fn, Оливер oliver Лепко и Микки HesteJoe-Rotten Морч Джангет. В итоге легионеры присоединились к ростеру, но вместо fn позицию мидера TS занял Леон Nine Кирилин. Ранее fn представлял Team Empire: он играл за нее с января 2017 года. Вместе с командой Лозовой занял 7-8 место на The International 2017, а также выиграл ROG MASTERS 2017. «Империя» заняла 5-8 место на отборочных к The International 2018 и не попала на турнир, после чего fn покинул ростер и стал свободным агентом.