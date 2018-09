EternaLEnVy, Sneyking и Skemberlu перешли в compLexity Gaming

К команде присоединились Джеки «EternaLEnVy» Мао, Цзинцзюнь «Sneyking» У и Ролен «Skemberlu» Онг. В ростере остались Закари «ZfreeK» Фридман и Линус «Limmp» Бломдин.

Today we are excited to announce the #coLDota roster for the 2018-2019 season! Welcome @EternaLEnVy1991, @_Sneyking, Skem as they join @coL_Zfreek and @LimmpDota! https://t.co/XWU6AUAjzJ pic.twitter.com/DkKLF8TOtA

— compLexity Gaming (@compLexity) 11 сентября 2018 г.

В прошлом сезоне EternaLEnVy выступал за Fnatic, Sneyking играл в VGJ.Storm. Последней командой Skemberlu была Geek Fam.

Состав compLexity Gaming:

Закари «ZfreeK» Фридман Линус «Limmp» Бломдин Джеки «EternaLEnVy» Мао Цзинцзюнь «Sneyking» У Ролен «Skemberlu» Онг