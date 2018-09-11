Artifaction.gg проведет конкурс на лучшую пользовательскую карту. SUNSfan и SirActionSlacks выдадут два ключа

Artifaction.gg проведет конкурс пользовательских концептов для карт Artifact. Создатели сайта Шеннон SUNSfan Скоттэн и Джейк SirActionSlacks Каннер выберут по одному фавориту и выдадут им ключи для бета-версии игры. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно продумать внешний вид и характеристики своей карты. Загрузить изображение и описание, а также назвать карту и отредактировать ее данные можно по ссылке. Участники могут создавать любое количество карт, но на конкурс примут только по одному концепту от человека.

Artifaction.gg После создания карты нужно рассказать о ней в твиттере или на канале в Discord — а те, кто хотят оставить свои творения в стороне от обсуждений, могут отправить их по электронной почте. Все контактные данные указаны на странице конкурса. Прием заявок закроют 14 сентября в 20:00 мск. Срок подведения итогов неизвестен. Valve анонсировала Artifact на The International 2017. ККИ выйдет на ПК 28 ноября 2018 года, а мобильные версии выпустят в 2019 году. Узнать об основных механиках Artifact можно в нашем материале.