KheZu собрал команду с Madara и MaybeNextTime

Морис KheZu Гутман рассказал в твиттере, что в сезоне 2018/19 сыграет за Team Lithium. Помимо Гутмана в нее вошли Омар Madara Дабасас, Анас MagE— Хирзаллах, Веррос Maybe Next Time Апостолос и Пету Peksu Ваатайнен.

So now that we made it through the open qual, I can officialy announce my new team for the season.Team Lithium1. @MadaraDotA2 2. @MagE_Doto 3. © @KheZzu_ 4. @MNTdota 5. @Peksudota Interested orgs/partners/teams should mail: khezuyep@gmail.comAlso interested in a coach. — Maurice Gutmann (@KheZzu_) September 11, 2018

Раз мы прошли открытую квалификацию, могу наконец представить мою команду на сезон: Team Lithium. 1. Madara; 2. MagE-; 3. KheZu (капитан); 4. MaybeNextTime; 5. Peksu. Заинтересованные в сотрудничестве организации, партнеры, команды могут написать мне на почту. Мы также ищем тренера

В сезоне 2016/17 KheZu играл за Team Secret, после этого он недолго выступал за стаки MidOrFeed, Mad Lads и BlinkPool. С последним Гутман поучаствовал в закрытой квалификации на The International 2018. Там он добрался до полуфинала, где уступил Wind and Rain.

Новая команда KheZu поучаствовала в открытой квалификации The Kuala Lumpur Major. В последнем матче Team Lithium обыграла состав Burden United и получила слот в закрытом отборочном турнире.

The Kuala Lumpur Major пройдет с 9 по 18 ноября в Малайзии. Он станет первым мейджором сезона. За матчами открытой квалификации можно следить по ссылке.

