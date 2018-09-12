Ещё
Фестиваль науки, технологий и искусства GEEK Picnic пройдет в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль науки, технологий и искусства GEEK Picnic пройдет в Краснодаре 

АиФ — Юг + ещё 2 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Фестиваль науки, технологий и искусства GEEK Picnic пройдет в Краснодаре 15 и 16 сентября, ожидается около шести тысяч участников.
АиФ — Юг: последние новости
Порядок на «Формуле-1» в Сочи будут обеспечивать более 3 тысяч полицейских Сегодня, 9 февраля в Пхенчхане стартуют Зимние олимпийские игры ФК «Спартака» вылетели на футбольный матч в Краснодар с опозданием
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой3
Аршавин сделал громкое заявление об уходе из «Зенита»
Провал чемпионки49
Недостойна: красавица Туктамышева пнула Загитову4
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
06:08
Провал чемпионки
Фигурное катание Статьи
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение