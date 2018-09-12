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Maelstorm: «Разве честно, что квалификации в СНГ проходят 9 европейских игроков?»
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Maelstorm: «Разве честно, что квалификации в СНГ проходят 9 европейских игроков?» 

CyberSport.ru 5 часов назад
Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов в телеграме раскритиковал систему отборочных на The Kuala Lumpur Major. Он остался недоволен тем, что в первой открытой квалификации от СНГ победили команды, в которых был только один игрок из этого региона. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации источника
«Разве это честно по отношению к вам (СНГ зрителю), по отношению к нам (СНГ комментаторам), да и вообще к системе отборочных? Разве честно, что квалификации в СНГ проходят 9 европейских игроков? Не поймите меня неправильно. Я читаю Леброна отличным парнем, FNG тоже красавчик, не нужно искать какие-то националистические нотки. Я лично переживаю скорее за СНГ стрим и его интерестность для СНГ зрителя. Только представьте, насколько сильно упадут просмотры любого канала, если вместо СНГ команды будут играть европейские миксы. Кому из вас интереснее смотреть за европейцами посильнее, нежели за любой командой из СНГ за которую можно подтопить. Да, у нас есть VP, у нас есть команды посильнее и они, скорее всего пройдут на мажор, да СНГ команды и игроки сами виноваты, что не игрют лучше НО! Разве СНГ квалификация не была придумана для того, чтобы какой бы ни была слабая команда из СНГ проходила именно команда из СНГ? Разве не для этого сделаны отборочные в Южной Америке? Пока квалификации проходили по 1-2 легионера это не вызывало вопросов. Я не знаю, где проходит черта, но определённо где-то до момента, когда 9 из 10 игроков не представляют выбранный регион. Ваше слово, VALVE».
Победителями первой квалификации СНГ на The Kuala Lumpur Major стали Elements Pro Gaming и Team Spirit. Капитан TS Артем Fng Баршак — единственный представитель СНГ в этих командах. С 13 по 15 сентября пройдут вторые открытые отборочные. The Kuala Lumpur Major станет первым мейджором нового сезона DPC. Он состоится 9-18 ноября. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов.
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