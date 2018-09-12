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Среди зрителей FACEIT Major на Steam.tv разыграют уникальные смайлики
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Среди зрителей FACEIT Major на Steam.tv разыграют уникальные смайлики 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Зрители FACEIT Major — London 2018 на площадке Steam.tv смогут получить уникальные тематические смайлики чата Steam. Об этом сообщили в официальном блоге CS:GO.
Valve сообщила, что у зрителей появится шанс получить смайлики, если они предварительно авторизуются в Steam.tv. Для этого необходимо ввести логин/пароль от одноименной платформы.
Смайлики представляют собой аналоги граффити из игры. Они поделены на три категории по степени редкости.
Аналогичным образом Valve разыгрывает дропы на официальных стримах турнира: зрители могут получить кейс, если будут смотреть игры через игровой клиент или на Twitch, привязав к нему аккаунт Steam.
12 сентября начался второй этап FACEIT Major, на котором выступят четыре команды из СНГ — Natus Vincere, Vega Squadron, HellRaisers и Winstrike Team. Ознакомиться с расписанием матчей можно здесь.
Steam.tv — стриминговый сервис Valve, который компания запустила во время The International 2018.
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