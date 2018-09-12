Среди зрителей FACEIT Major на Steam.tv разыграют уникальные смайлики

Зрители FACEIT Major — London 2018 на площадке Steam.tv смогут получить уникальные тематические смайлики чата Steam. Об этом сообщили в официальном блоге CS:GO.

Valve сообщила, что у зрителей появится шанс получить смайлики, если они предварительно авторизуются в Steam.tv. Для этого необходимо ввести логин/пароль от одноименной платформы.

Смайлики представляют собой аналоги граффити из игры. Они поделены на три категории по степени редкости.

Аналогичным образом Valve разыгрывает дропы на официальных стримах турнира: зрители могут получить кейс, если будут смотреть игры через игровой клиент или на Twitch, привязав к нему аккаунт Steam.

12 сентября начался второй этап FACEIT Major, на котором выступят четыре команды из СНГ — Natus Vincere, Vega Squadron, HellRaisers и Winstrike Team. Ознакомиться с расписанием матчей можно здесь.

Steam.tv — стриминговый сервис Valve, который компания запустила во время The International 2018.