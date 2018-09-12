HellRaisers и Winstrike Team проиграли первые матчи на FACEIT Major 2018

HellRaisers уступила G2 Esports (20:22 Dust2), а Winstrike Team проиграла Team Liquid (7:16 Mirage).

FACEIT Major: London 2018 — New Legends Stage проходит с 12 по 16 сентября в Лондоне, Великобритания. Призовой фонд мейджора составляет $1 млн