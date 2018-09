Team Secret приглашена на ESL One Hamburg 2018

New and familiar faces!@teamsecret are our 3rd direct invite to #ESLOne Hamburg 2018! Can the new-look team secure the orgs second ESL One trophy?https://t.co/NuK9qcRjq0 pic.twitter.com/JUNMp3FBuO

— ESL Dota2 (@ESLDota2) 12 сентября 2018 г.

Ранее инвайты достались Virtus.pro и Evil Geniuses.

ESL One Hamburg 2018 пройдет с 23 по 28 октября в Гамбурге, Германия. 12 команд разыграют призовой фонд в $300 тыс. На турнире не будут разыгрываться очки DPC.