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Team Secret пригласили на ESL One Hamburg 2018
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Team Secret пригласили на ESL One Hamburg 2018 

CyberSport.ru 5 часов назад
Team Secret стала третьим участником ESL One Hamburg 2018. Об этом сообщили в твиттере организаторов.
Раньше Secret инвайты получили Virtus.pro и Evil Geniuses. ESL пригласит ещё пять команд и проведёт четыре квалификации. Компания не устроит отдельные отборочные для СНГ и Южной Америки, но коллективам оттуда позволят участвовать в турнирах для других регионов.
ESL One Hamburg 2018 пройдёт с 23 по 28 октября в Barclaycard Arena. Участники разыграют $300 тыс. Соревнование не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019.
Участники ESL One Hamburg 2018:
Virtus.pro  Инвайт
Китай
Evil Geniuses
Инвайт
Северная Америка
Team Secret
Инвайт
Юго-Восточная Азия
Инвайт
Инвайт
Европа
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