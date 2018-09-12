Team Secret пригласили на ESL One Hamburg 2018

Team Secret стала третьим участником ESL One Hamburg 2018. Об этом сообщили в твиттере организаторов.

Раньше Secret инвайты получили Virtus.pro и Evil Geniuses. ESL пригласит ещё пять команд и проведёт четыре квалификации. Компания не устроит отдельные отборочные для СНГ и Южной Америки, но коллективам оттуда позволят участвовать в турнирах для других регионов.

ESL One Hamburg 2018 пройдёт с 23 по 28 октября в Barclaycard Arena. Участники разыграют $300 тыс. Соревнование не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019.

Участники ESL One Hamburg 2018:

Virtus.pro Инвайт

Китай

Evil Geniuses

Инвайт

Северная Америка

Team Secret

Инвайт

Юго-Восточная Азия

Инвайт

Инвайт

Европа