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Микс 0nuqtive и Snoopykx стал лучшим в СНГ на первой неделе GLL Season 3
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Микс 0nuqtive и Snoopykx стал лучшим в СНГ на первой неделе GLL Season 3 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Состав Random Friends (0nuqtive, Snoopykx, Maxiz0r, Azverin) завершил стартовую неделю GLL Season 3 на первом месте. Команда сделала 24 фрага и выиграла одну карту из четырёх в дивизионе Alpha. В топ-3 также вошли Team Unique и Tornado Energy Storm. M15 занимает пятое место. AVANGAR и Natus Vincere оказались за пределами топ-8. Обе команды выступают со стендинами: AVANGAR не нашла замену 0nuqtive, а NaVi тестируют Артёма Sadovnik Данилюка вместо Святослава Drainys Комиссарова. Таблица Alpha (увеличивается по клику):
Play.gll.gg  В дивизионе Bravo лучше всех выступила Vega Squadron. Игроки сделали 37 фрагов. Vaevictis eSports заняла пятую строчку. Таблица Bravo:
Play.gll.gg  Команды из топ-6 Bravo сыграют вторую неделю в высшем дивизионе. Они займут слоты коллективов на 11-16 строчках Alpha, включая Natus Vincere. Участники обоих дивизионов зарабатывают очки для квалификации на LAN-финал. Начиная с третьего сезона в Bravo начисляют половину от баллов, которые дают в Alpha. В GLL Season 2 команды из Bravo получали 70% пунктов. Общая таблица первой недели в СНГ:
Play.gll.gg  Регулярный сезон GLL Season 3 проходит с 12 сентября по 24 октября. На LAN-финал квалифицируются семь команд из Америки, шесть европейских коллективов и три состава от СНГ. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.
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