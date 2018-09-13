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OpTic Gaming передумала собирать состав к старту сезона 2018/2019
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OpTic Gaming передумала собирать состав к старту сезона 2018/2019 

CyberSport.ru 2 часа назад
OpTic Gaming отказалась подписывать команду по Dota 2 на первый отрезок сезона 2018/2019. Об этом на реддите сообщил вице-президент материнской компании OpTic Якоб Maelk Тофт-Андерсен.
По словам Тофта-Андерсена, он искал новый состав в межсезонье с менеджером подразделения по «Доте» Кодиаком Kodiak Шройером. Им не удалось подобрать состав, который сможет занимать первые места. Maelk подчеркнул, что в этом случае клуб предпочитает не иметь ростера по игре.
Maelk рассказал, что OpTic рассчитывает остаться в дисциплине. Клуб продолжит рассматривать коллективы без организации, но не планирует подписывать кого-либо в ближайшее время.
Микс Питера ppd Дагера The Dire присоединился к OpTic Gaming в сентябре 2017 года. Команда заняла второе место на ESL One Birmingham 2018 и вошла в топ-8 The International 2018. Игроки покинули OpTic 5 сентября 2018 года.
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