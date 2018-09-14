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Трофей fy за звание лучшего игрока EPICENTER XL сломался в дороге
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Трофей fy за звание лучшего игрока EPICENTER XL сломался в дороге 

CyberSport.ru 4 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Сюй fy Линьсэнь опубликовал в Weibo фотографию Перчатки Бесконечности — специального трофея, который саппорт PSG.LGD получил как лучший игрок EPICENTER XL. Fy не смог взять трофей с собой в самолет и отправил его международной доставкой. Когда Перчатка прибыла в Китай, то оказалась поломанной — у нее отвалились три пальца.
Фото из аккаунта Fy в Weibo M.weibo.cn  Комментарий fy в Weibo: «Похоже, именно это называется ''международной доставкой''» Линьсэнь стал лучшим игроком EPICENTER XL, который прошел в Москве с 27 апреля по 6 мая. Чемпионский титул выиграла PSG.LGD.
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