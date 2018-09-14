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Букмекерская контора стала партнёром Odium
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Букмекерская контора стала партнёром Odium 

CyberSport.ru 5 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Odium заключила партнёрское соглашение с букмекерской конторой 1xBet (запрещена в России). Об этом сообщили на странице команды во «ВКонтакте».
Vk.com  О сделке рассказали за два дня до дебюта Odium. 16 сентября коллектив сыграет с Elements Pro Gaming в первом туре группы A закрытой квалификации на The Kuala Lumpur Major для СНГ. Матч до двух побед начнётся в 10:00 мск. 2 сентября Илья Lil Ильюк объявил, что соберёт команду, которая будет выступать под тегом Odium — «ненависть» с латыни. 9 сентября состав получил приглашение в закрытые отборочные на мейджор.
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