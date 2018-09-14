Букмекерская контора стала партнёром Odium

Odium заключила партнёрское соглашение с букмекерской конторой 1xBet (запрещена в России). Об этом сообщили на странице команды во «ВКонтакте».

Vk.com О сделке рассказали за два дня до дебюта Odium. 16 сентября коллектив сыграет с Elements Pro Gaming в первом туре группы A закрытой квалификации на The Kuala Lumpur Major для СНГ. Матч до двух побед начнётся в 10:00 мск. 2 сентября Илья Lil Ильюк объявил, что соберёт команду, которая будет выступать под тегом Odium — «ненависть» с латыни. 9 сентября состав получил приглашение в закрытые отборочные на мейджор.