Royal Never Give Up выиграла LPL Summer 2018

Royal Never Give Up победила Invictus Gaming в финале LPL Summer 2018 со счётом 3:2. Команда заработала ~$218,4 тыс. и место в первой корзине 2018 World Championship.

Финалисты завершили регулярный сезон на первых местах конференций, поэтому начали плей-офф с полуфинала. RNG одолела Rogue Warriors, а iG оказалась сильнее JD Gaming. RW уступили JD в матче за третье место.

Стадия плей-офф:

Распределение призовых:

1 место. Royal Never Give Up — ~$218,4 тыс. и слот на чемпионате мира;2 место. Invictus Gaming — ~$116,5 тыс. и 90 квалификационных очков;3 место. JD Gaming — ~$72,8 тыс. и 70 квалификационных очков;4 место. Rogue Warriors — ~$43,7 тыс. и 40 квалификационных очков;5 место. EDward Gaming — ~$29,1 тыс. и 20 квалификационных очков;6 место. Topsports Gaming — ~$29,1 тыс. и 10 квалификационных очков.

Регулярный сезон прошёл с 11 июня по 2 сентября. Участники сыграли два круга внутри дивизионов и по одному разу встретились с остальными командами. В плей-офф не вышли шесть коллективов, включая Vici Gaming и LGD Gaming.

Групповой этап:

Вторую путёвку на 2018 World Championship заработала Invictus Gaming. Команда вышла в полуфинал весеннего сплита и набрала 120 квалификационных очков за сезон. Последний слот разыграют коллективы с 70-90 баллами: Rogue Warriors, EDward Gaming и JD Gaming. RW посеяли в решающий матч до трёх побед, поскольку состав обошёл EDG в LPL Summer 2018. Турнир за место на чемпионате мира пройдёт 15-16 сентября.

Regional Finals:

LPL перешла на франшизную систему перед сезоном 2018 года. Команды сохраняют слоты в лиге независимо от их результатов. Организаторы планируют приглашать по два новых клуба каждый год.