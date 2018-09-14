VANSKOR стал игроком «Ферзей»

Иван VANSKOR Скороход зарегистрировался на сайте Dota 2 в качестве игрока ferzee. Он занял место Андрея KaHT Шульгина.

Ситуацию прояснил саппорт команды Ринат KingR Абдуллин в твиттере. По его словам, Шульгин был стендином коллектива на открытых отборочных The Kuala Lumpur Major для СНГ.

Ferzee собрались перед сезоном 2018/2019. Команда прошла в закрытую квалификацию к мейджору со второй попытки. Решающие матчи пройдут с 16 по 18 сентября.

VANSKOR провёл начало сезона 2017/2018 в Team Empire. Его исключили из коллектива после победы на ROG MASTERS 2017. После этого он поиграл за Gambit Esports и Double Dimension. Скороход занял четвёртое место в квалификации The International 2018 для СНГ с DD.

Состав ferzee:

Никита Daxak Кузьмин;

Андрей Afoninje Афонин;

Василий AfterLife Шишкин;

Ринат KingR Абдуллин;

Иван VANSKOR Скороход.