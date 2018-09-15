Свободные агенты сезона 2018/19 в Dota 2

Трансферное окно уже закрывается, а эти 7 игроков так и не анонсировали свои команды.

Через несколько часов трансферное окно в Dota 2 закроется. Организации и стаки анонсировали свои составы и уже начали играть в открытых квалификациях. Но среди участников отборов мы так и недосчитались нескольких важных имен. Разбираемся, киберспортсмены из каких команд и регионов не успевают запрыгнуть в последний вагон решаффла.

Пер Андерс Pajkatt Олсcон Лилль

Прошлая команда: OpTic Gaming Позиция: керри Результаты на TI8: 7-8 место Последний официальный матч: поражение от Virtus.pro на TI8 Пока все плачутся над судьбой Квинна CCnC Каллахана, попавшего в странный состав piaN Gaming, у дизбанда OpTic Gaming нашлась другая жертва. Pajkatt так и не появился ни в одном стаке или команде, пропустил открытые квалификации на мэйджор, а в твиттере разве что пожаловался на Grimstroke. И это с учетом того, что прошлый сезон многие называли его «второй молодостью».

PJ в OpTic Gaming выглядел как Fear под управлением Питера PPD Дагера. Нужно потерпеть — потерпит, нужно потащить — потащит. Нужно сходить в сложную на Omniknight — почему бы и нет? Универсальный солдат на страже амбиций молодых игроков. Его опыт помогал и самому PPD, вернувшемуся после года перерыва. Но выступление PJ на TI8 вряд ли можно назвать звездным. У него было несколько хороший игр, но в общем он оставил достаточно посредственное впечатление. Неужели за один турнир он перестал быть игроком, камбеку которого так радовались зрители?

Йохан PieLieDie Астрем

Прошлая команда: Fnatic Позиция: саппорт Результаты на TI8: 13-16 место Последний официальный матч: Поражение от Team Serenity на TI8 Кто бы мог подумать, что кто-то из состава Fnatic останется без работы в новом сезоне. PieLieDie долгое время играл вместе с EternalEnvy. Но вот Джеки решил вернуться на роль саппорта — и шведу не осталось места в его компании. Как говорил сам PLD, играть на четвертой позиции ему некомфортно. Последней новостью от PieLieDie стало сообщение в твиттере о том, что «сентябрь значит перерыв». Игрок сменил шапку социальной сети, поставив логотип Speed Gaming, выставил немного пугающую фотографию и снова исчез с радаров. Даже в пабе за последнюю неделю появился всего дважды. Сложно представить, чтобы такой опытный саппорт остался без предложений и работы в течение трансферного окна. Но по сравнению с другими игроками этой позиции у него есть заметный минус — он не капитан. А это значит, что ему нужен состав, где на себя лидерские обязанности возьмет тиммейт с другой роли. А таких составов не так много. Впрочем, будем надеяться, что перерыв PLD и поиск себя не затянется. И он действительно вернется сильнее, как обещал после окончания TI8.

Чен Hao Чжихао

Прошлая команда: Vici Gaming Позиция: керри Результаты на TI8: не участвовал Последний официальный матч: поражение от Newbee. M на DAC2018 Генерал Hao немного выбивается из списка «потеряшек» этого трансферного окна. В прошлом сезоне он и не играл вовсе. Однако Димитри GodBlessMali Вэллет снова подогрел интерес к легендарному керри, написав, что нам стоит ждать его возвращения на профессиональную сцену. Да и сам Hao намекнул, что подумывает о камбеке. «Знаете, почему я никогда не объявлял о завершении карьеры в Weibo? Я думаю, вы догадались, верно?», — написал он в Weibo. Причем как отметил сотрудник студии MarsTV, играть Hao должен был вместе с Ferrari . И вот мидер появляется во втором составе Newbee, а «генерала» так и нет. По стану фанатов пролетел вздох разочарования. Многие легендарные китайские игроки находят себе места на тренерских и менеджерских позициях, как Xiao8 или Burning. А Hao так нигде и не видно. А тут, вообще-то, Spectre в мете!

Фу Q Бин Прошлая команда: Invictus Gaming Позиция: саппорт Результаты на TI8: 17-18 место Последний официальный матч: поражение от Winstrike на TI8 Когда-то его называли гением. Он был вице-чемпионом TI и одним из самых востребованных китайских капитанов. А теперь Q не появился ни в одном топовом составе отборов на первый мэйджор. Старый состав Invictus Gaming был распущен полностью. Но если остальные игроки уже рассказали о своих дальнейших планах, то судьба Q пока официально неизвестна. Если его старый товарищ Agressif сразу объявил о том, что берет перерыв в карьере, то Q был присвоен статус свободного агента. Прошлый сезон вряд ли можно занести в актив успешных в карьере Q. Состав с талантливыми и подающими надежды игроками с трудом пробился на The International, вылетел в числе первых и буквально развалился в прямом эфире на последней карте против Winstrike. Уже тогда комментаторы и аналитики заговорили о том, что, возможно, Q больше подойдет роль тренера, а не игрока. Гении не должны пропадать, тем более в Китае.

Винсент Alacrity Тек Юнг Прошлая команда: Battle Arena Elites Позиция: мидер Результаты на TI8: 5-8 место в SEA-квалификации Последний официальный матч: поражение от MEGA на ESL India Premiership В SEA закончился бум молодых и неопытных паберов, пробивающихся в топовые составы. Команды снова начали меняться игроками между собой и приглашать легионеров на кор-позиции. И в этой суете потерялся один из талантов, которому в этом регионе прочили большое будущее — AlaCrity.

Прошлый турнирный сезон он закончил выступлением в составе Battle Arena Elites. Команда боролась за выход в плей-офф квалификаций, а Ohaiyo хвалили за то, что он показал миру такого невероятно скиллового мидера. Но когда команда распалась, в других составах Alacrity не оказалось места. Сейчас он все также катает пабы, входит в десятку лучших игроков региона по MMR, но не играет даже открытые квалификации.

Ростислав fn Лозовой

Прошлая команда: Team Empire Позиция: мидер Результаты на TI8: 5-8 место квалификации в СНГ Последний официальный матч: поражение от NLP на ESM.zone League (в качестве замены) 9 июля, через месяц после провальной квалификации на The International, fn покинул состав Team Empire. Тогда ни игрок, ни организация не намекнули, есть ли у Ростислава планы на будущий состав. С тех пор прошло два месяца, а информации больше не стало. В начале сентября в сообществе ходили слухи, что fn окажется в составе Team Spirit. Переписку с инсайдом случайно на стриме показал Илья ALOHADANCE Коробкин. Но через несколько дней в зарегистрированном составе «драконов» Ростислава не оказалось. Как объяснил Артем fng Баршак, fn отказался играть с командой. Естественно, публично о причинах такого решения распространяться никто не стал. Самая свежая новость о турнирном будущем бывшего мидера Team Empire — его участие в региональных отборах на первый мэйджор сезона. Но только в качестве замены в Virtus.pro. Получить возможность поиграть с VP — это, конечно, ценно. Но fn — это не тот игрок, талант которого должен пропадать на скамейке запасных. По крайней мере, Ростислав явно выполняет обещание тренироваться и готовиться к отборам. По статистике сайта dota2protracker, он один из самых активных игроков в пабе за последние пару недель.

Данил Dendi Ишутин

Прошлая команда: Natus Vincere Позиция: мидер Результаты на TI8: 5-8 место квалификации в СНГ Последний официальный матч: поражение против DD на BTS Summer Cup в составе Vega Squadron (замена) Самая главная загадка трансферного окна этого сезона: где, с кем и под каким тегом будет играть Dendi? Конкретных новостей о его новой команде нет, появившиеся слухи не оправдались и на странице регистрации его никнейм так и не появился.

3 сентября на мировой дота-сцене закончилась целая эпоха. Dendi официально покинул состав Natus Vincere и стал свободным агентом. После этого о его судьбе спрашивали каждую медийную личность, которая может обладать хотя бы крупицей информации. Яна b2ru Химченко на стриме рассказала, что играть в СНГ Данил не будет. Зоркие пользователи Reddit заметили, как Dendi подписывался на аккаунты Mushi и Kips и предполагали, что легендарный мидер появится в новом составе Mineski. Глядя на уход Ивана Artstyle Антонова из Virtus.pro самые преданные фанаты мечтали о возвращении старых времен и хотя бы фановом стаке для открытых квалификаций. Но никаких анонсов так и не случилось. Но самое главное поклонники Dendi услышали от самого игрока — он не собирается заканчивать карьеру и находится в поиске команды. А раз сезон позволяет с этим подождать, то мы подождем.

Однако не стоит думать, что если игроки не зарегистрировали команды сейчас, то им уже стоит готовиться к открытым квалификациям на TI9. В этом сезоне правила изменились, так что при смене игроков команда жертвует только заработанными очками. Пятерку можно зарегистрировать в любой момент и начать сезон чуть позже. Главное, чтобы подходящее место нашлось.