Vega Squadron и Team Empire не смогут выступить в отборочных на майнор из-за нового правила Valve

Менеджер составов Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев написал в твиттере, что в отборочных на первый майнор по Dota 2 в новом сезоне смогут выступить только те коллективы, которые играли в закрытых квалификациях к мейджору. Согласно этому правилу, Vega Squadron и Team Empire не смогут побороться за поездку на майнор, так как они не прошли открытые отборочные на мейджор.

"Minor qualifier will only have teams from Major's closed qualifier who failed to qualify to Major. "What a fucking joke?!— Georgy Faleev (@follow_drAmer) September 15, 2018

«В отборочных на майнор смогут участвовать только команды из закрытых квалификаций на мейджор, которые не прошли на турнир». Что за чертова шутка?

Директор MarsTV по организации турниров и бизнесу Димитри Mali Валлетт ответил, что о новом правиле было известно давно. Он удивился, почему оно стало сюрпризом для менеджера Vega Squadron.

Why is this surprising? This was announced long time ago… https://t.co/IqWcoj3YhA— Dimitri Vallette (@GodBlessMali) September 15, 2018

Почему такое удивление? Это было анонсировано давным давно…

It wasnt. They just told «Teams who took part in Major Qualifiers will be able to take part in Minors.» No any word about CQ. — Georgy Faleev (@follow_drAmer) September 15, 2018

Нет, не было. Там просто сказано: «Команды, которые примут участие в квалификациях на мейджоры, смогут побороться за майноры». Ни слова про закрытые квалификации

Actually, you're absolutely right. I misread your tweet. My sincere apologies. — Dimitri Vallette (@GodBlessMali) September 15, 2018

Ты абсолютно прав. Я неправильно прочитал твое сообщение. Прощу прощение

Комьюнити менеджер Team Empire объяснил, почему правило вызвало недовольство. Из-за него одни отборочные влияют сразу на два турнира.

there was no information that only teams participating on Majors closed qualifier will be playing the one to Minor. That means that playing open for Major is actually a qualifier to both tournaments. And the open qualifier was a joke this time around with plain bad seeding— Team Empire (@team_empire) September 15, 2018

Не было информации о том, что только команды из закрытых квалификаций на мейджор смогут участвовать в квалификациях на майнор. Это означает, что играя открытые отборочные на мейджор ты фактически играешь отборочные на два турнира сразу. В этот раз открытые отборочные были просто смешны из-за плохого посева

Мыслями по новому правилу Valve поделились комментатор Мила Mila Алиева и менеджер Winstrike Team Мария Гунина:

А это нормально, не допускать команды к квалам на минор, если они не прошли в закрытые квалы на мажор? Может я чего-то не поняла, но это же полный бред. — Mila Alieva (@Mila_Alieva) September 15, 2018

А что есть норма и кто её задаёт, если не разработчик игры?— Marie Gunina (@gunina_ok) September 15, 2018

Квалификации на майнор состоятся с 23 по 26 сентября, а сам турнир — с 29 октября по 4 ноября. Где именно пройдет майнор и каким будет формат квалификаций — неизвестно. Лучшая команда майнора получит путевку на The Kuala Lumpur Major, который пройдет в Малайзии с 9 по 18 ноября.