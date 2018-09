V1lat: «Дезинфа. Квалы на минор открытые будут»

Комментатор Виталий v1lat Волочай написал в Telegram, что у грядущего майнора по Dota 2 будут открытые отборочные. Эту информацию менеджер составов Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев подтвердил в твиттере.

T.me Ok it was wrong info. OQ will be!— Georgy Faleev (@follow_drAmer) September 15, 2018

Окей, это была неправильная информация. Открытые отборочные будут! 15 сентября Георгий drAmer Фалеев написал в твиттере, что в квалификации на майнор смогут участвовать только те команды, которые прошли в закрытую квалификацию на мейджор. Это лишало Vega Squadron, Team Empire и другие составы шанса побороться за поездку на майнор, так как они не прошли открытые отборочные на главный турнир. Ситуацией возмутились многие русскоязычные комментаторы, среди которых Мила Mila Алиева, Роман CaspeRRR Лепёхин, v1lat и другие. Квалификации на майнор состоятся с 23 по 26 сентября, а сам турнир — с 29 октября по 4 ноября. Где именно пройдет майнор и каким будет формат квалификаций — неизвестно. Лучшая команда майнора получит путевку на The Kuala Lumpur Major, который пройдет в Малайзии с 9 по 18 ноября.