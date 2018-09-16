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Технические паузы в игре NA LCS продлились в полтора раза дольше карты
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Технические паузы в игре NA LCS продлились в полтора раза дольше карты 

CyberSport.ru 8 часов назад
Первая карта матча Team SoloMid против Echo Fox закончилась за 31 минуту и 57 секунд, а перерывы из-за технических проблем составили 46 минут и 10 секунд. Расчёты привёл пользователь реддита TooDeepForTheIntro.
На отметке 11:01 паузу поставил мидер TSM Сорен Bjergsen Бьерг. Игру возобновили через шесть минут; зрителям не объяснили происходящее. Во второй раз матч остановил саппорт EF Энди Smoothie Та: в клиенте некорректно отображалось умение Scatter the Weak. Эту проблему решали 40 минут. Дальше карту доиграли без пауз.
Технические задержки в различных регионах League of Legends возникают в течение всей игровой недели. Пятую карту матча EDward Gaming против JD Gaming в Китае останавливали четыре раза. У представителей JD падал FPS и поднимался пинг.
Team SoloMid победила Echo Fox со счётом 3:0 и прошла в заключительный матч 2018 NA LCS Regional Finals. Команда поборется с Cloud9 за последнюю путёвку на 2018 World Championship для Северной Америки. Встреча начнётся после аналогичной игры в Европе между G2 Esports и Schalke 04 Esports. Она стартует 16 сентября в 18:00 мск.
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