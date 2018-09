В «Доте» обнаружили баг с быстрыми кастами

Быстрая активация способностей работает некорректно, если игрок целится в зону под иконкой его персонажа вверху интерфейса. Это продемонстрировал пользователь реддита rage_n. Баг влияет на многих персонажей, включая Queen of Pain и Ember Spirit.

Игрок Odium Илья Lil Ильюк показал проблему со способностью Windranger Powershot. 8 TI’s passed and still beta pic.twitter.com/MB7oqe19k5— Ilya Ilyuk (@LilJke) September 16, 2018

Прошло восемь The International, а игра до сих пор в бете Пост на реддите появился в ночь с 15 на 16 сентября. Баг присутствует в основном клиенте Dota 2, на котором 16 сентября проходят первые матчи отборочных к The Kuala Lumpur Major для Китая, СНГ и Южной Америки. На момент публикации новости проблему не устранили. После заключительного матча The International 2018 выяснилось, что финалисты из OG и PSG.LGD пострадали от бага с атрибутами Morphling. О нём сообщали как минимум за несколько месяцев до матча.