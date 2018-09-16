FACEIT анонсировала отборочные ECS Season 6 за день до старта

FACEIT рассказала об отборочных на шестой сезон Esports Championship Series: первые матчи начнутся 17 сентября в 20:00 мск. Компания проведёт по две открытые квалификации в Европе и Северной Америке, а затем устроит Challenger Cup в обоих регионах. Информацию опубликовали на сайте турнира.

Анонс FACEIT в твиттере раскритиковал игрок Movistar Riders Оскар mixwell Канэллас. Он посчитал, что компания могла назвать даты раньше. Канэллас отметил, что команда не сможет выступить в квалификациях, поскольку они накладываются на матчи испанского турнира La Copa CS:GO.

Открытые отборочные пройдут 17-20 и 22-23 сентября. Участники сразятся в сетках формата single-elimination. В четвертьфиналах и полуфиналах будет до трёх картах, в предыдущих раундах сыграют одну. Слоты в Challenger Cup заработают по две команды из каждой квалификации. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Challenger Cup устроят с 27 по 30 сентября. В каждом регионе сыграют четыре коллектива из открытых отборочных, команда вне топ-8 по итогам регулярного сезона ECS Season 5 и три приглашённых состава. Организаторы планировали выдать по два инвайта, однако Team EnVyUs и OpTic Gaming отказались защищать слоты в европейском и американском дивизионах соответственно. Участники Challenger Cup сразятся в сетке формата double-elimination; количество карт в матчах неизвестно. В шестой сезон ECS пройдут по два коллектива.

Challenger Cup:

Европа

Северная Америка

Gambit Esports

compLexity Gaming

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Открытая квалификация

TBA TBA TBA TBA TBA TBA Групповые стадии в Европе и в Северной Америке пройдут с 3 октября по 8 ноября. Команды сыграют по два матча до одной победы подряд. На LAN-финал выйдут по четыре коллектива от региона. Призовой фонд соревнования неизвестен.

ECS Season 6:

Европа

Северная Америка

Astralis

Cloud9

FaZe Clan

eUnited

Fnatic

Team Liquid

G2 Esports

Luminosity Gaming

GODSENT

mousesports

Renegades

Ninjas in Pyjamas

Rogue

Virtus.pro SK Gaming

Challenger Cup Challenger Cup Challenger Cup Challenger Cup Пятый сезон Esports Championship Series выиграла Astralis. Команда заработала $250 тыс. — треть призового фонда. Решающие матчи прошли с 8 по 10 июня на SSE Arena в Лондоне. 20-23 сентября там устроят плей-офф FACEIT Major — London 2018.