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FACEIT анонсировала отборочные ECS Season 6 за день до старта
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FACEIT анонсировала отборочные ECS Season 6 за день до старта 

CyberSport.ru 2 часа назад
FACEIT рассказала об отборочных на шестой сезон Esports Championship Series: первые матчи начнутся 17 сентября в 20:00 мск. Компания проведёт по две открытые квалификации в Европе и Северной Америке, а затем устроит Challenger Cup в обоих регионах. Информацию опубликовали на сайте турнира.
Анонс FACEIT в твиттере раскритиковал игрок Movistar Riders Оскар mixwell Канэллас. Он посчитал, что компания могла назвать даты раньше. Канэллас отметил, что команда не сможет выступить в квалификациях, поскольку они накладываются на матчи испанского турнира La Copa CS:GO.
Открытые отборочные пройдут 17-20 и 22-23 сентября. Участники сразятся в сетках формата single-elimination. В четвертьфиналах и полуфиналах будет до трёх картах, в предыдущих раундах сыграют одну. Слоты в Challenger Cup заработают по две команды из каждой квалификации. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.
Challenger Cup устроят с 27 по 30 сентября. В каждом регионе сыграют четыре коллектива из открытых отборочных, команда вне топ-8 по итогам регулярного сезона ECS Season 5 и три приглашённых состава. Организаторы планировали выдать по два инвайта, однако Team EnVyUs и OpTic Gaming отказались защищать слоты в европейском и американском дивизионах соответственно. Участники Challenger Cup сразятся в сетке формата double-elimination; количество карт в матчах неизвестно. В шестой сезон ECS пройдут по два коллектива.
Challenger Cup:
Европа
Северная Америка
Gambit Esports
compLexity Gaming
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Открытая квалификация
TBA  TBA  TBA  TBA  TBA  TBA  Групповые стадии в Европе и в Северной Америке пройдут с 3 октября по 8 ноября. Команды сыграют по два матча до одной победы подряд. На LAN-финал выйдут по четыре коллектива от региона. Призовой фонд соревнования неизвестен.
ECS Season 6:
Европа
Северная Америка
Astralis
Cloud9
FaZe Clan
eUnited
Fnatic
Team Liquid
G2 Esports
Luminosity Gaming
GODSENT
NRG Esports
mousesports
Renegades
Ninjas in Pyjamas
Rogue
Virtus.pro  SK Gaming
Challenger Cup  Challenger Cup  Challenger Cup  Challenger Cup  Пятый сезон Esports Championship Series выиграла Astralis. Команда заработала $250 тыс. — треть призового фонда. Решающие матчи прошли с 8 по 10 июня на SSE Arena в Лондоне. 20-23 сентября там устроят плей-офф FACEIT Major — London 2018.
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