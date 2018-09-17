Определились все участники квалификации WESG 2018 в России

MarlerinoESports выиграла вторую открытую квалификацию на российский этап WESG 2018. В финале она победила микс Евгения XaKoH Кочетова Technopark со счётом 2:1.

Вторая открытая квалификация начиная с 1/2 финала:

Состав MarlerinoESports:

Дмитрий ufir Кашапов;

gpK~;

superb1a;

Kaneeeki;

violet.

По итогам первой квалификации слот заработала Team Empire. Она провела последний матч с Underdogs, которые уступили Marlerino во вторых отборочных.

Первая открытая квалификация начиная с 1/2 финала:

Marlerino и Team Empire сразятся в закрытой квалификации с FlyToMoon и ESPADA. Они разыграют две путёвки на LAN-финал в сетке формата double-elimination с матчами до двух побед. Матчи пройдут 27-30 сентября.

Участники закрытой стадии:

Team Empire

FlyToMoon

MarlerinoESports

ESPADA

LAN-стадия российских отборочных WESG 2018 пройдёт на выставке видеоигр «ИгроМир» в Москве с 4 по 7 октября. В матче по Dota 2 сыграют победитель онлайн-стадии и White-off (игроки Virtus.pro с Андреем Afoninje Афониным вместо Владимира No [o] ne Миненко). На мировой финал отберётся одна команда.

Заключительный этап WESG 2018 состоится в марте 2019 года в Китае. Общий призовой фонд турниров составит $5,5 млн