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PaiN Gaming подписала бывший состав с MISERY и w33
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PaiN Gaming подписала бывший состав с MISERY и w33 

Чемпионат.com 7 часов назад
Киберспортивная организация paiN Gaming вернула состав, который представлял клуб на The International 8. Команда уже приняла участие в групповом этапе закрытой квалификации The Kuala Lumpur Major в Южной Америке.
В системе Valve перед закрытием трансферного окна зарегистрировались Уильям hFn Медейрос, Аливи w33 Омар, Отавио Tavo Габриэль и Расмус MISERY Филипсен. Данило Kingrd Насименто, выступающего на позиции саппорта «четверки», не оказалось в заявке. Это означает, что команда в случае попадания на любой из турниров DPC получит на 25% очков меньше.
Состав с Квином CC&C Каллаханом и Равинду Ritsu Кодиппили переименовали в paiN X. Оба коллектива пробились в верхнюю сетку региональных отборочных The Kuala Lumpur Major.
С сезона 2018/2019 компания Valve ввела правило, которое запрещает одному юридическому лицу отправлять на The International больше одной команды. В ситуации, когда у клуба два состава претендуют на прямое попадание на чемпионат, руководству придется выбирать. Такое решение приняли во избежании конфликта интересов.
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