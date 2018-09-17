PaiN Gaming подписала бывший состав с MISERY и w33

Киберспортивная организация paiN Gaming вернула состав, который представлял клуб на The International 8. Команда уже приняла участие в групповом этапе закрытой квалификации The Kuala Lumpur Major в Южной Америке.

В системе Valve перед закрытием трансферного окна зарегистрировались Уильям hFn Медейрос, Аливи w33 Омар, Отавио Tavo Габриэль и Расмус MISERY Филипсен. Данило Kingrd Насименто, выступающего на позиции саппорта «четверки», не оказалось в заявке. Это означает, что команда в случае попадания на любой из турниров DPC получит на 25% очков меньше.

Состав с Квином CC&C Каллаханом и Равинду Ritsu Кодиппили переименовали в paiN X. Оба коллектива пробились в верхнюю сетку региональных отборочных The Kuala Lumpur Major.

С сезона 2018/2019 компания Valve ввела правило, которое запрещает одному юридическому лицу отправлять на The International больше одной команды. В ситуации, когда у клуба два состава претендуют на прямое попадание на чемпионат, руководству придется выбирать. Такое решение приняли во избежании конфликта интересов.