Ninjas in Pyjamas приглашена на ESL One Hamburg 2018

Ранее инвайты достались Virtus.pro, Evil Geniuses, Team Secret и Mineski.

ESL One Hamburg 2018 пройдет с 23 по 28 октября в Гамбурге, Германия. 12 команд разыграют призовой фонд в $300 тыс.