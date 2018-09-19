V1lat назвал возможную группу ferzee на The Kuala Lumpur Major

Ferzee, которые заняли второе место на квалификации к The Kuala Lumpur Major для СНГ, могут стать соперниками PSG.LGD, Team Secret и Fnatic в групповой стадии турнира. Такой список участников в группе предполагает увидеть Виталий v1lat Волочай.

По его мнению, в группу к ferzee войдут топ-1 Китая — PSG.LGD, один из европейских коллективов и команда из Юго-Восточной Азии из первых трех корзин. Сам состав из СНГ окажется в четвертой корзине.

Второе место СНГ будет в 4 корзинк посева на Мажоре, вместе с 2 местом Юж Америки, третьими местами Сев Америки и Китая. Поєтому если будет 4 группы к примеру, а это логично. То проигравшего этого финала ждет группаLGDSecretFnaticСНГ #2Точно не важный матч?— Vitalii Volochai (@v1lat) September 18, 2018

Ferzee уступили Virtus.pro в гранд-финале отборочных The Kuala Lumpur Major для СНГ. Его результат повлиял на посев команд на мейджоре; организаторы не предоставили информации о распределении коллективов. Формат группового этапа также неизвестен.

Закрытые отборочные в Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе пройдут с 19 по 21 сентября, а основная стадия мейджора — с 9 по 18 ноября. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.

Участники The Kuala Lumpur Major:

Сев. Америка

Сев. Америка

Сев. Америка

paiN Gaming

Юж. Америка

Европа

Европа

Европа

Virtus.pro ferzee

Азия

Азия

PSG.LGD Vici Gaming

Team Aster

Чемпион майнора