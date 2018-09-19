Ещё
V1lat назвал возможную группу ferzee на The Kuala Lumpur Major
Далее:
Читайте также:
Ещё

V1lat назвал возможную группу ferzee на The Kuala Lumpur Major 

CyberSport.ru 5 часов назад
Ferzee, которые заняли второе место на квалификации к The Kuala Lumpur Major для СНГ, могут стать соперниками PSG.LGD, Team Secret и Fnatic в групповой стадии турнира. Такой список участников в группе предполагает увидеть Виталий v1lat Волочай.
По его мнению, в группу к ferzee войдут топ-1 Китая — PSG.LGD, один из европейских коллективов и команда из Юго-Восточной Азии из первых трех корзин. Сам состав из СНГ окажется в четвертой корзине.
Второе место СНГ будет в 4 корзинк посева на Мажоре, вместе с 2 местом Юж Америки, третьими местами Сев Америки и Китая. Поєтому если будет 4 группы к примеру, а это логично. То проигравшего этого финала ждет группаLGDSecretFnaticСНГ #2Точно не важный матч?— Vitalii Volochai (@v1lat) September 18, 2018
Ferzee уступили Virtus.pro в гранд-финале отборочных The Kuala Lumpur Major для СНГ. Его результат повлиял на посев команд на мейджоре; организаторы не предоставили информации о распределении коллективов. Формат группового этапа также неизвестен.
Закрытые отборочные в Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе пройдут с 19 по 21 сентября, а основная стадия мейджора — с 9 по 18 ноября. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.
Участники The Kuala Lumpur Major:
Сев. Америка
Сев. Америка
Сев. Америка
paiN Gaming
Юж. Америка
Европа
Европа
Европа
Virtus.pro  ferzee
Азия
Азия
PSG.LGD  Vici Gaming
Team Aster
Чемпион майнора
CyberSport.ru: последние новости
EDward Gaming выиграла последний слот на Worlds для Китая Трофей fy за звание лучшего игрока EPICENTER XL сломался в дороге Микс 0nuqtive и Snoopykx стал лучшим в СНГ на первой неделе GLL Season 3
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Кафельников жестко ответил Радимову3
Медаль Медведевой на ОИ посчитали заслугой Загитовой5
Месси стал рекордсменом Лиги чемпионов
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение