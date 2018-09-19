V1lat назвал возможную группу ferzee на The Kuala Lumpur Major 

Ferzee, которые заняли второе место на квалификации к The Kuala Lumpur Major для СНГ, могут стать соперниками PSG.LGD, Team Secret и Fnatic в групповой стадии турнира. Такой список участников в группе предполагает увидеть Виталий v1lat Волочай.
По его мнению, в группу к ferzee войдут топ-1 Китая — PSG.LGD, один из европейских коллективов и команда из Юго-Восточной Азии из первых трех корзин. Сам состав из СНГ окажется в четвертой корзине.
Второе место СНГ будет в 4 корзинк посева на Мажоре, вместе с 2 местом Юж Америки, третьими местами Сев Америки и Китая. Поєтому если будет 4 группы к примеру, а это логично. То проигравшего этого финала ждет группаLGDSecretFnaticСНГ #2Точно не важный матч?— Vitalii Volochai (@v1lat) September 18, 2018
Ferzee уступили Virtus.pro в гранд-финале отборочных The Kuala Lumpur Major для СНГ. Его результат повлиял на посев команд на мейджоре; организаторы не предоставили информации о распределении коллективов. Формат группового этапа также неизвестен.
Закрытые отборочные в Юго-Восточной Азии, Северной Америке и Европе пройдут с 19 по 21 сентября, а основная стадия мейджора — с 9 по 18 ноября. 16 участников разыграют миллион долларов и 15 тыс. очков Dota Pro Circuit.
Участники The Kuala Lumpur Major:
Сев. Америка
Сев. Америка
Сев. Америка
paiN Gaming
Юж. Америка
Европа
Европа
Европа
Virtus.pro ferzee
Азия
Азия
PSG.LGD Vici Gaming
Team Aster
Чемпион майнора