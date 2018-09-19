Epsilon и Team LDLC прошли на ECS Season 6 Challenger Cup

В Европе и Северной Америке завершились первые открытые квалификации на Esports Championship Series Season 6 Challenger Cup. Слоты на турнире получили Team LDLC.com, Epsilon eSports, Bravado и Gorilla Gang. Вторые отборочные турниры для каждого региона пройдут 22-23 сентября.

Основной этап ECS Season 6 Challenger Cup состоится 27-30 сентября. От Европы и Северной Америки в нем поучаствуют по восемь команд. В каждом из регионов участники разыграют по два слота на Esports Championship Series Season 6.

Организаторы пригласят на турнир по три коллектива из Европы и Америки. Еще по слоту получили команды, которые заняли последние места в предыдущем сезоне ECS. Ими стали Gambit Esports и compLexity Gaming.

ECS Season 6 пройдет с 3 октября по 8 ноября. В нем поучаствуют десять команд, они разыграют четыре слота в финальной стадии турнира. Призовой фонд соревнования неизвестен, но в предыдущих сезонах он составлял $660 тыс.

Участники ECS Season 6 Challenger Cup в Европе:

Gambit Esports

Инвайт

Инвайт

Инвайт

Team LDLC.com Epsilon eSports

Квалификация

Квалификация

Участники ECS Season 6 Challenger Cup в Северной Америке:

compLexity Gaming

Инвайт

Инвайт

Инвайт

Bravado

Gorilla Gang

Квалификация

Квалификация