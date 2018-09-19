Ещё
Epsilon и Team LDLC прошли на ECS Season 6 Challenger Cup
Далее:
Читайте также:
Ещё

Epsilon и Team LDLC прошли на ECS Season 6 Challenger Cup 

CyberSport.ru 1 час назад
В Европе и Северной Америке завершились первые открытые квалификации на Esports Championship Series Season 6 Challenger Cup. Слоты на турнире получили Team LDLC.com, Epsilon eSports, Bravado и Gorilla Gang. Вторые отборочные турниры для каждого региона пройдут 22-23 сентября.
Основной этап ECS Season 6 Challenger Cup состоится 27-30 сентября. От Европы и Северной Америки в нем поучаствуют по восемь команд. В каждом из регионов участники разыграют по два слота на Esports Championship Series Season 6.
Организаторы пригласят на турнир по три коллектива из Европы и Америки. Еще по слоту получили команды, которые заняли последние места в предыдущем сезоне ECS. Ими стали Gambit Esports и compLexity Gaming.
ECS Season 6 пройдет с 3 октября по 8 ноября. В нем поучаствуют десять команд, они разыграют четыре слота в финальной стадии турнира. Призовой фонд соревнования неизвестен, но в предыдущих сезонах он составлял $660 тыс.
Участники ECS Season 6 Challenger Cup в Европе:
Gambit Esports
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Team LDLC.com  Epsilon eSports
Квалификация
Квалификация
Участники ECS Season 6 Challenger Cup в Северной Америке:
compLexity Gaming
Инвайт
Инвайт
Инвайт
Bravado
Gorilla Gang
Квалификация
Квалификация
CyberSport.ru: последние новости
Team Empire победила на Fusion.bet Weekend Showdown Dendi: «Я теперь в "Империи" на миде играю!» Трофей fy за звание лучшего игрока EPICENTER XL сломался в дороге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слишком горячие штучки4
От игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен48
Глушакова засняли с женщиной в бане
Чемпионку по кикбоксингу нашли мертвой1
Кафельников поставил ультиматум Каррере5
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
05:11
Тутберидзе раскрыла секреты Медведевой
Фигурное катание
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение