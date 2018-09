Faker о квалификации The Kuala Lumpur Major: «Почему у всех команд было по 15 минут между играми, а ppd просит…

Ведущий студии аналитики Maincast Иван Faker Дёмкин раскритиковал капитана Ninjas in Pyjamas Питера ppd Дагера за слишком длинные паузы между матчами. По словам Дёмкина, все команды получали лишь 15 минут на отдых, а Дагер потребовал 25 минут.

Why does every team had 15 mins between games (even Ferzee after playing 120 min game) and @Peterpandam after two 20 min games ask for 25 mins for pause? What's up @FACEIT admins?— Ivan Demkin (@MistaFaker) September 19, 2018

Ppd и его команда сыграли первый матч в закрытой квалификации The Kuala Lumpur Major против Team Lithium. NiP победили со счетом 2:0. Следующим соперником европейского клуба стала Team Liquid. Встреча началась 19 сентября ориентировочно в 13:45 мск.

Ранее ppd пожаловался на работу студии Maincast. Он заявил, что на русскоязычном стриме не было необходимой задержки, что открывает возможности для нечестной игры.