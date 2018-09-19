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Lil — о твите в адрес EPG: мы играем в своем регионе, «чужакам» здесь не рады
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Lil — о твите в адрес EPG: мы играем в своем регионе, «чужакам» здесь не рады 

Чемпионат.com 5 часов назад
Основатель и игрок Odium Илья Lil Ильюк объяснил, почему не жалеет о своем высказывании в адрес Elements Pro Gaming.
«Это был равноценный ответ на выпады со стороны наших европейских «братьев» в сторону СНГ команд. Мы играем в своём регионе, на своих квалификациях. «Чужакам» здесь не рады», — отметил киберспортсмен в интервью командному паблику во «ВКонтакте».
Как утверждает Ильюк, команда спокойно восприняла поражение на отборочных к мэйджору. Перед турниром он разделил обязанности по управлению составом с Семеном CeMaTheSlayeR Кривулей и Андрем Ghostik Кадыком.
«В связи с тем, что помимо игры я отвечаю за все организационные моменты, то мне банально не хватало времени заниматься абсолютно всем, — пояснил Ильюк. — И мы решили распределить обязанности так, чтобы каждый делал то, что он делал в предыдущей своей команде. Поэтому на квалификациях Семен пикал, а внутриигровым координатором был Андрей Гостик».
На квалификации The Kuala Lumpur Major Odium сначала проиграла полуфинал Virtus.pro, а затем уступила Espada во втором раунде нижней сетки.
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