DreamLeague Season 10 стал первым майнором сезона 2018/2019

DreamHack организует первый майнор сезона 2018/2019. DreamLeague Season 10 пройдет с 29 октября по 4 ноября. На чемпионате разыграют $ 300 тыс. и 500 очков DPC.

Команды из Европы и Северной Америки получат два слота, все остальные регионы — по одному.

Зарегистрироваться для участия в открытых квалификациях можно тут. Отборочные для всех желающих состоятся 23-24 сентября. Закрытые региональные квалификации при участии четырех команд — 25-26 сентября.

Победитель майнора выиграет не только $ 125 тыс., но и получит возможность поучаствовать в мэйджоре в Малайзии, который состоится 9-18 ноября.