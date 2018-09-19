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DreamLeague Season 10 стал первым майнором сезона 2018/2019
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DreamLeague Season 10 стал первым майнором сезона 2018/2019 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
DreamHack организует первый майнор сезона 2018/2019. DreamLeague Season 10 пройдет с 29 октября по 4 ноября. На чемпионате разыграют $ 300 тыс. и 500 очков DPC.
Команды из Европы и Северной Америки получат два слота, все остальные регионы — по одному.
Зарегистрироваться для участия в открытых квалификациях можно тут. Отборочные для всех желающих состоятся 23-24 сентября. Закрытые региональные квалификации при участии четырех команд — 25-26 сентября.
Победитель майнора выиграет не только $ 125 тыс., но и получит возможность поучаствовать в мэйджоре в Малайзии, который состоится 9-18 ноября.
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