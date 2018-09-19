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Random Friends сохранили первую строчку в GLL Season 3. NaVi завершили неделю с четырьмя фрагами
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Random Friends сохранили первую строчку в GLL Season 3. NaVi завершили неделю с четырьмя фрагами 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Состав Random Friends (0nuqtive, Snoopykx, Maxiz0r, Azverin) закрепился на первой строчке GLL Season 3 по итогам второй недели. Команда сделала 21 фраг и выиграла последнюю карту из четырёх в дивизионе Alpha. Natus Vincere убили четырёх оппонентов, закончили три карты вне топ-6 и заняли 15 место на второй неделе. Команда выступала со стендинами Артёмом Sadovnik Данилюком и Александром BatulinS Батулиным. На второй строчке неделю завершила Quantum Bellator Fire. Vega Squadron набрала наименьшее количество очков в Alpha. Вторая неделя Alpha:
Play.gll.gg  Лучшим участником дивизиона Bravo стали Vengeful Vandals. Команды из топ-4 сыграют вторую неделю в высшем дивизионе. Они займут слоты коллективов на 13-16 строчках Alpha, включая Natus Vincere. Вторая неделя Bravo:
Play.gll.gg  Участники обоих дивизионов зарабатывают очки для квалификации на LAN-финал. Начиная с третьего сезона в Bravo начисляют половину от баллов, которые дают в Alpha. В GLL Season 2 команды из Bravo получали 70% пунктов. Топ-16 по итогам двух недель в СНГ:
Play.gll.gg  Регулярный сезон GLL Season 3 проходит с 12 сентября по 24 октября. На LAN-финал квалифицируются семь команд из Америки, шесть европейских коллективов и три состава от СНГ. Призовой фонд турнира составляет $100 тыс.
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