1% на победу: чего ждать от России на Евро-2020

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У сборной России один процент на победу на Евро-2020

Евро-футбол.Руиещё 6
12 часов назад
Прогнозирование спортивных результатов на основе статистики показало, что у сборной России всего лишь один процент на победу на чемпионате Европы 2020 года.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Больше все шансов на триумф оказалось у национальной команды Франции, которая в предыдущем розыгрыше турнира проиграла Португалии в финале.
Также в пятёрку возможных победителей вошли Бельгия, Испания, Германия и Португалия.
Первая десятка рейтинга от TheAnalyst выглядит так:
  1. Франция (20,5%)
  2. Бельгия (15,7%)
  3. Испания (11,3%)
  4. Германия (9,8%)
  5. Португалия (9,6%)
  6. Италия (7,6%)
  7. Нидерланды (5,9%)
  8. Дания (5,4%)
  9. Англия (5,2%)
  10. Швейцария (2,3%)
Евро-2020,ЧЕ по футболу,Сборная России,СБОРНАЯ РОССИИ,
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