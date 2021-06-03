"Всё равно прорвутся": Игроки сборной о запрете пускать россиян в Данию

РИА Новости

«Наши болельщики должны были поехать в Данию. Так же, как и другой болельщик поедет поддерживать свою сборную в нашу страну. Должны были всё-таки разрешить нашим приехать и поддержать команду. Мне тяжело судить, раз приняли такое решение Без наших болельщиков всегда тяжелее, но мы всегда знаем, что они с нами, поддерживают нас и сидят у экранов. Наши, которые живут там и являются гражданами Евросоюза, всё равно прорвутся», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее стало известно, что Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм. РФС впоследствии попросил УЕФА договориться с Данией о допуске болельщиков из России на матч сборных, однако власти отказались делать исключение.

В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин прокомментировал решение Дании не пускать болельщиков из России на матчи предстоящего чемпионата Европы — 2020.

РИА Новости

«Это решение датчан не пускать наших болельщиков, здесь мне нечего сказать. Неприятно. Может, это даже нас немного разозлит. Будем чувствовать поддержку у телеэкранов», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В посольстве Дании в Москве объяснили решение о недопуске российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгаген. Об этом сообщает РБК.

Там отметили, что решение связано с пандемией коронавируса и касается граждан всех государств. В посольстве подчеркнули, что запрет ни в коей мере не имеет особого отношения ни к России, ни к Евро.

Информация о том, что правительство Дании не допустит на чемпионат Европы по футболу российских болельщиков, стала главной спортивной новостью минувшего дня. Это совсем не удивительно. До старта европейского первенства осталось меньше 10 дней, а футбольные фанаты до сих пор сталкиваются с подобными сюрпризами. Почему Россия попала под санкции и как вообще будут перемещаться болельщики на Евро-2020/21.

Почему россиян не должно удивлять решение Дании

Как мы помним, юбилейный чемпионат Европы должен был состояться ещё в прошлом году, но тяжёлая ситуация с коронавирусом заставила сдвинуть все планы на год. Всё сдвинули, уникальный формат с 11 городами сохранили (изначально было 12 — откололся Дублин, а матчи Бильбао взяла на себя Севилья), но не учли одну важную деталь — коронавирус за год никуда не ушёл, а в некоторых странах эпидемиологическая ситуация стала снова ухудшаться.

Чтобы избавить себя от дополнительной ответственности, союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил каждой стране-организатору, отталкиваясь от своей эпидемиологической обстановки, решить вопрос с болельщиками. Таким образом, определяющим фактором для посещения матчей Евро стало даже не наличие билетов, а законы того или иного государства.

Но нужно отдать должное УЕФА. На сайте организации было зафиксировано, что при покупке билетов необходимо ознакомиться с актуальными правилами пересечения границ того или иного государства, так как «для обладателей билетов послаблений не предусмотрено».

Наши болельщики, которые приобретали билеты на матч против Дании в Копенгагене (игра назначена на 21 апреля), видимо, упустили этот момент. Ну или до последнего надеялись, что положение дела к старту турнира улучшится. Однако этого не произошло. Граждане России, которые в Дании входят в оранжевую зону, могут въехать в страну только по «особым случаям». Чемпионат Европы, к сожалению, к особому случаю не относится.

Собственно, вот и весь корень проблемы. Никакого политического контекста, о котором начали говорить некоторые наши эксперты, в решении правительства Дании не было. Авторитетный футбольный агент Дмитрий Селюк поддерживает эту мысль.

Я бы точно не стал искать в этом политическую подоплёку, хотя для Дании такое решение даже лучше. Если быть объективным, то дело не в болельщиках. Некоторых людей, имеющих визы, не пускают в Европу. Мало вакцинируются, плюс в России не уменьшается количество заболевших, — сказал Селюк в разговоре с NEWS.ru.

А куда россияне смогут попасть

Стоит отметить, что Дания — это не единственное государство с жёсткими правилами для въезда российских граждан. На сегодняшний день попасть на территорию большинства стран-организаторов можно только в особенных случаях: уважительная причина — работа, учёба; вид на жительство, вакцина. При этом практически везде предусмотрен карантин для всех иностранцев.

Впрочем, не стоит преждевременно расстраиваться. Есть ряд государств, которые ввели для иностранных болельщиков послабления. Пальму первенства в этом отношении забирает Россия (Санкт-Петербург), но наших обсудим немного позже.

Что касается зарубежных стран, то хорошие условия, в том числе и для российских граждан, сформировались в Будапеште (Венгрия) и Бухаресте (Румыния). Чтобы попасть на матчи в этих города, при себе нужно будет иметь свежий отрицательный тест и билеты на игру. Единственное «но» заключается в том, что в Бухаресте можно будет находиться только три дня.

Сложнее ситуация будет обстоять для желающих поехать в Баку и в Великобританию. Начнём с Баку. Там также отдаётся предпочтение своим гражданам и особым случаям. Однако, если сборная России дойдёт до четвертьфинала, наши фанаты смогут без особых проблем поехать поддержать свою команду. Дело в том, что Азербайджан упростил правила пересечения границы для сборных, которые играют у них в стране.

С Великобританией дела обстоят немного иначе. Получить визу и въехать в эту страну теоретически можно. Но очень многое будет зависеть, из какой страны ты будешь въезжать непосредственно в Великобританию. Если 10 последних дней ты проведёшь в государстве из «зелёной зоны» — вэлкам, из красной — гудбай.

А сколько зрителей предусмотрено в целом

Что касается заполняемости трибун, то главная новость состоит в том, что на абсолютно всех стадионах будут присутствовать болельщики. Естественно, где-то их будет больше, а где-то меньше.

УЕФА объявил, сколько зрителей смогут посетить матчи на стадионах #EURO2020! При улучшении эпидемиологической ситуации эта цифра может увеличиться. pic.twitter.com/MP0mU3VwAl— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 9, 2021 Максимальный процент заполняемости на данный момент только у Будапешта — 100. На отметке 50% остановились Санкт-Петербург и Баку. Правда, стоит сказать, что в нашей стране квота ещё может вырасти, если позволит эпидемиологическая ситуация. Заполняемость же остальных стадионов пока варьируется от 22% до 33%. При этом в Амстердаме, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Риме, Севилье ещё не определились с точной зрительской квотой.

Всё для болельщиков

А теперь вернёмся к Питеру. Как мы ранее отметили, Россия создала комфортные условия для болельщиков, которые приедут летом в Санкт-Петербург. В чём эти условия заключаются? Во-первых, упрощённые правила для въезда в страну: Fan ID (без него нельзя купить билеты) даёт право на безвизовый въезд в Россию на весь период турнира (при себе нужно будет иметь только отрицательный тест). Во-вторых, пакет всевозможных услуг. Это тебе и бесплатный общественный транспорт в день матчей по некоторым маршрутам, и специальные шаттлы (как во время чемпионата мира 2018 года).

Кроме того, в Питере будет обширная развлекательная программа в период Евро. В городе как минимум будут функционировать три фан-зоны. На Конюшенной площади 11 июня откроется футбольная деревня, которая станет основной площадкой для фанатов. Матчи, концерты — здесь будет весь движ. Похожее пространство организуют у Дворца спорта «Юбилейный». А вот на Дворцовой площади фан-зона откроется только 2 июля и будет она предназначена исключительно для просмотров матчей.