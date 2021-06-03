«Матч ТВ» покажет 17 игр Евро-2020 в прямом эфире

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).