Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на COVID

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России 3 июня сдали тесты ПЦР, сообщает Twitter национальной команды.

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Все тесты — отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к товарищескому матчу против Болгарии и чемпионату Европы-2020.

Товарищеский матч Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 19:00 мск.