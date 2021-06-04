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Все игроки сборной России сдали отрицательный тест на коронавирус

Спорт-Экспрессиещё 5
23 часа назад
Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России 3 июня сдали тесты ПЦР, сообщает Twitter национальной команды.
Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на COVID
Фото: ТАССТАСС
Все тесты — отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к товарищескому матчу против Болгарии и чемпионату Европы-2020.
Товарищеский матч Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 19:00 мск.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Евро-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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