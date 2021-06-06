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Губерниев: перед Евро-2020 мне очень тревожно

RT на русскомиещё 1
6 июня 2021
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после контрольного матча с национальной командой Болгарии поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.
«Сегодняшний соперник был совсем не информативен. Мы же будем с другими соперниками играть на чемпионате Европы и без мяча. Но было видно, что Черчесов не меняет тактику», — приводит слова Губерниева Sport24.
Он отметил, что в игре с Болгарией очень сложно смоделировать тактику под матч Бельгией, который станет для российской команды первым на предстоящем континентальном первенстве.
«Перед Евро мне очень тревожно, но сейчас все эти разговоры в пользу бедных, потому что все покажет первая игра на турнире. Боюсь, всё будет с самого начала, как говорится: вроде ходишь по земле, а потом бац — и ты даже не в стратосфере, а в космосе. И должен быть готов к гипоксии и невесомости, а потом и к отсутствию воздуха. Поэтому нас ждёт «из огня да в полымя», — добавил Губерниев.
Сборная России победила команду Болгарии со счётом 1:0 благодаря голу Соболева с пенальти. Для российской команды это была последняя контрольная игра в рамках подготовки к стартующему 11 июня Евро-2020.
Ранее Станислав Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Бельгией на Евро-2020.
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