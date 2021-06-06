Губерниев: перед Евро-2020 мне очень тревожно

«Сегодняшний соперник был совсем не информативен. Мы же будем с другими соперниками играть на чемпионате Европы и без мяча. Но было видно, что Черчесов не меняет тактику», — приводит слова Губерниева Sport24.
«Перед Евро мне очень тревожно, но сейчас все эти разговоры в пользу бедных, потому что все покажет первая игра на турнире. Боюсь, всё будет с самого начала, как говорится: вроде ходишь по земле, а потом бац — и ты даже не в стратосфере, а в космосе. И должен быть готов к гипоксии и невесомости, а потом и к отсутствию воздуха. Поэтому нас ждёт «из огня да в полымя», — добавил Губерниев.