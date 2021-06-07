Изображение Крыма на футболках некоторые посчитали провокацией.

Главная околофутбольная тема в России перед стартом Евро-2020 – формы сборных. Вернее одна – форма сборной Украины, которую наши соседи презентовали вчера. Главным её атрибутом, по словам главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, стали «очертания нашей страны». На рисунке карты Украины Крым и Донбасс находятся в её составе.

– Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину, – написал Павелко, – а вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода — будет поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная объединяют Украину. Слава Украине». Кстати, фраза «Слава Украине» тоже присутствует на форме.

Реакция на форму в России

Первым в России на тему новой формы наших соседей высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищёв . Он призвал УЕФА запретить форму и назвал её «выражением политической позиции», а заодно рассказал про проблемы Украины с газом и войной. Другой депутат, Николай Валуев , тон коллеги поддержал, назвав акцию «некрасивой» и повторив мантру про то, что «Крым – это территория Российской Федерации».

Ответ Украины на критику из России

Критику формы со стороны россиян украинцы, конечно же, тоже заметили. И ответили – это сделал глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич . Приводим его заявление полностью.

– Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном, – сказал он Meta-ratings.com.ua, – а их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать. Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко , который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска — до Ужгорода».

В УЕФА форму разрешили. Это законно?

Сегодня утром стало известно, что УЕФА одобрил форму сборной Украины с изображением карты страны на футболках. «Форма сборной Украины, как и всех других команд, на Евро-2020, была одобрена УЕФА в соответствии с существующими правилами экипировки», – ответили в организации на запрос «Чемпионата».

При этом в УЕФА не уточнили, о каких именно правилах идёт речь. Возможно, в организации ссылаются на правило 4 «Международного совета футбольных ассоциаций», которое строго запрещает любые политические и религиозные лозунги, заявления или изображения». Причём запрещены упоминания партий, министерств, политических лиц, и, что более важно, отсылки к конкретным событиям с политическим подтекстом. Форма сборной Украины под запреты не подошла.

– Для меня это решение абсолютно необъяснимо, – заявил «Чемпионату» Вячеслав Колосков , – они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке. Может, регламент поменялся, но изображение такой карты, конечно, можно считать политическим. А как иначе? Политический подтекст просматривается чётко, это провокация в расчёте на нашу реакцию. УЕФА должен публично объяснить своё решение, будем его ждать.